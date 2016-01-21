Sultanahmet saldırısıyla ilgili Şanlıurfa'da gözaltına alınan 2 kişi İstanbul'a getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanahmet Meydanı'nda 10 Alman vatandaşının öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı çalışma kapsamında terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda Şanlıurfa'da gözaltına aldığı 2 kişiyi ve Ankara'da gözaltına alınan 2 kişiyi İstanbul'a getirdi.

DHA'dan Serpil Kırkeser, Özden Atik ve Çağatay Kenarlı'nın haberine göre emniyet kaynakları saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba ile bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi 16 Ocak'ta Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ankara'da bir gözaltı

Öte yandan 19 Ocak Salı günü Ankara'da bulunan bir adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirerek sorguya aldı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Alman Federal Savcısı İstanbul'da

Alman Federal Savcısı, Sultanahmet Meydanı'nda 10 Alman vatandaşın öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili olarak İstanbul'a geldi. Federal savcı bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda meslektaşları, başsavcı vekili Orhan Kapıcı ve soruşturmayı yürüten savcıdan bilgi aldı.

Şanlıurfa'da iki kişi

Öte yandan soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı. Şanlıurfa'da 16 Ocak'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen 2 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin "Tasarlayarak adam öldürmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen 1 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Tutuklu sayısı 12 oldu

Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırıya ilişkin geçtiğimiz pazar günü de 10 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve "Tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12'ye yükselmiş oldu.