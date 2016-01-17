Sultanahmet saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

Mahkeme, Suriye uyruklu 10 zanlıyı, "Şüphelilerin canlı bomba eylemini gerçekleştiren Nabıl Fadl ile olan ilişkileri ve irtibatlarının henüz tamamen ortaya çıkarılmamış olması, aramalarda ele geçirilen deliller üzerindeki inceleme ve çalışmaların tespitinin devam ediyor olması" gerekçesi ile tutukladı.

Radikal'de yer alan habere göre; Sultanahmet Meydanı'nda 10 Alman vatandaşın öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısının ardından gözaltına alınan 16 Suriyeliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı sonrası gözaltına alınan zanlılar sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından savcılık sorguları için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Abdullah Yurtsever, dosya üzerinden, 16 şüpheliyi de “Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve “Tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

10 kişi tutuklandı

İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği de, Suriye uyruklu 16 kişiyi sorguladıktan sonra, 10'unun tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, şüphelilerden A.D., Z.A., O.A., A.A., E.H., M.I., İ.E.İ., M.S., M.I. ve M.K.H.'yi “Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve “Tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutukladı.

Mahkeme, bu zanlıları, “Atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, şüphelilerin canlı bomba eylemini gerçekleştiren Nabıl Fadl ile olan ilişkileri ve irtibatlarının henüz tamamen ortaya çıkarılmamış olması, aramalarda ele geçirilen deliller üzerindeki inceleme ve çalışmaların tespitinin devam ediyor olması, şüphelilerin serbest kalmaları halinde kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması, atılı suçların yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve atılı suçların katalog suçlardan olmasını" gerekçe göstererek tutukladı.

Mahkeme, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen F.D., İ.L., L.T., M.A.M., M.B.T. ve M.A.'yı ise atılı suçu işlediklerine dair tutuklama talebini gerektirir ölçüde somut delil bulunmamasını gerekçe göstererek serbest bıraktı.

Ancak Mahkeme, bu kişiler hakkında adli kontrol tedbiri çerçevesinde yurtdışına çıkış yasağı koydu ve ayda bir kez karakola giderek imza vermelerine hükmetti.