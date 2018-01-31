SULTANAHMET MEYDANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISINDA KARAR (2)

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Ocak 2016\'da terör örgütü IŞİD üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin 26 sanıklı dava karara bağlandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329\'ar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme 4 tutuklu sanıktan 3\'ü hakkında \"Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 kişiyi öldürmek ve 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise toplam 329 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd Rashıd ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme bu sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. 18 sanık hakkında beraat kararı verilirken; yakalamalı 4 sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olayın arşiv görüntüleri

31.01.2018 - Haber Kodu : 180131093