Sultanahmet esnafı mutlu; Avrupalı turistler geri dönüyor

İstanbul’da tarihi yarımada eski günlerine dönüyor. Son zamanlarda Arap turistlerle anılan Sultanahmet bölgesi, kalabalık Uzak Doğulu turist gruplarını ve az da olsa Avrupalı turistleri yeniden ağırlamaya başladı. Bölgedeki otelciler duruma ilişkin olarak, “Fiyatları da Avrupalı turistlerin gelmesiyle az da olsa arttırmaya başladık. 2019 çok daha iyi olacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, turizm sektörü kötü geçen 2016’nın ardından 2017’de toparlanma sürecine girmiş, ülkeye gelen turist sayısında büyük artış yaşanmıştı. Ancak, özellikle pazar çeşitliliğinin az olduğu, daha çok ülkeden turist gelmesi gerektiği ifade edilmişti. Turizm sektörünün bu beklentisi ise 2018’de gerçekleşmeye başladı. Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İstanbul’a gelen turistlerde çeşitlilik arttı. 2017 Eylül ayında gittiğimiz İstanbul’da turizmin kalbi konumundaki Sultanahmet’te sadece Arap turistler varken, turistik mekanlar pek de fazla kalabalık değildi.

Ancak bu hafta içerisinde hem akşam hem de sabah saatlerinde gittiğimiz Sultanhamet’te önceki yıllara göre daha kalabalık bir görüntü hakimdi. Ayrıca turist profilinin çeşitlenmeye başladığına da şahit olduk. Yine Arap turist yoğunluğu olsa da özellikle Uzak Doğulu turistlerde bir artış yaşandığına gördük. Uzak Doğulu turistlerin yanında az da olsa Avrupa ülkelerinden gelen turistler de bulunuyordu. Bölgedeki turizmciler Rus turist sayısının da azımsanmayacak derecede olduğunu ifade etti.

Son 2-3 yıla göre tarihi yarımadadaki otelcilerin bu yıl daha iyi durumda olduğunu belirten Hypnos Design Otel Genel Müdürü Gürkan Aral, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde turist sayılarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

2 yıl sonra turistler geri dönüyor

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır da Türkiye’nin ana pazarı konumundaki Avrupa pazarlarında sıkıntılı geçen 2 yılın ardından yavaş yavaş geri dönüş başladığını söyleyebiliriz. Katıldığımız bütün büyük fuarlarda Türkiye olarak aldığımız sonuçlar da umutlarımızın artmasını sağlıyor. Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda olumlu sonuçlar aldık.

Dolulukların da yüzde 90’a ulaştığına vurgu yapan Serbay Dereci, “Geçmişte yaşanan bombalı eylemler sonrasında bölgemizdeki otel yatırımları durmuştu. Şimdi ise yeniden başladı. Biz de otelimizi genişletiyoruz. Eskiden Avrupalı turistler otellerimiz doldururdu. Şimdi ise Avrupalı gelmeden de doluyor. Avrupalı turistin yeniden geleceği düşüncesiyle oteller yatırım yapıyor. Bu umutlar gerçekleşirse hem yatırımlar artar hem de fiyatlar yukarı daha rahat çıkar” ifadelerini kullandı.