Sultanahmet bombacısının ikiz kardeşi yakalandı

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda iki yıl önce bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren IŞİD üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi Kocaeli'de gözaltına alındı.

12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı terör saldırısını düzenleyerek 10 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba Nabil Fadlı'nın kardeşinin Kocaeli'de olduğu yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Derince ilçesi Çenedağ mahallesinde düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu İbrahim Fadlı (31) ile A.B. (22) polis ekiplerince yakalandı.

Suriye'de bulunan IŞİD kamplarında 2012'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları öne sürülen iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.