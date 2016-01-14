Sultanahmet bombacısı "IŞİD'den kaçtım" diyerek Türkiye'ye girmiş

Sultanahmet’teki terör saldırısının faili canlı bomba Nabil Fadlı’nın yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği, 5 Ocak’ta İstanbul’da Göç İdaresi’nde mülakata alındığı belirlendi. “IŞİD saldırılarında ailemden birçok kişiyi kaybettim. Saldırı ortamından kaçtım, Türkiye’ye geldim. Avrupa’ya geçmek istiyorum” diyen Fadlı’ya biyometrik kimlik verilmiş.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İstanbul Sultanahmet’te 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından çok yönlü soruşturma başlatılırken, canlı bombanın kimliğine kısa sürede ulaşılmasının sırrı da ortaya çıktı.

İncelemede canlı bomba Nabil Fadlı’nın sınırdaki kaçakçılar vasıtasıyla Suriye’den yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı; Kilis ve Gaziantep’in ardından İstanbul’a geçtiği belirlendi. Fadlı’nın 5 Ocak’ta yanındaki 4 kişiyle birlikte İstanbul Zeytinburnu’ndaki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı birime giderek kayıt için başvurduğu öğrenildi.

"Ailemi kaybettim, kaçtım"

Göç İdaresi’nde mülakata alınan Fadlı’nın, Suriye’deki iç savaş sonrası başta DEAŞ (IŞİD) olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldıklarını, ailesinden birçok kişinin öldüğünü, bu saldırı ortamından kaçarak Türkiye’ye geldiğini, Avrupa’ya mülteci olarak geçmek istediğini söylediği öğrenildi. Fadlı’nın kişisel bilgileri ve verdiği beyanlar kayıtlara geçilirken, biyometrik kimlik için de fotoğrafları çekilip, parmak izi alındı. Bu işlemlerinin ardından anlatıkları doğrultusunda Fadlı’ya biyometrik kimlik verildi.

"Asıl hedef Avrupa" iddiası

Fadlı’nın, ikametgah adresi olarak ise Zeytinburnu’daki bir evin adresini verdiği, kayıtlara da bu bilgileri geçtiği öğrenildi. Fadlı’nın daha sonra adres olarak gösterdiği Zeytinburnu’ndaki evden ayrılarak Kandırga’daki bir otelde kaldığı da belirlendi. Fadlı ile birlikte Göç İdaresi’ne giden 4 kişinin de ‘geçici koruma’ için kayıt altına alındığı, güvenlik birimlerinin bu kişilerle ilgili de soruşturma yaptığı öğrenildi.

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Fadlı’nın asıl hedefinin Avrupa’ya geçerek eylemini burada yapmak olduğu, ancak bu fırsatı bulamayınca Türkiye’deki yabancıları hedef aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İsmi sahte olabilir

Canlı bomba Nabil Fadlı’nın Türk istihbaratı tarafından takip edilen ve ismi bilinen canlı bomba eylemcisi listesinde bulunmadığı tespit edilirken, örgüt bağlantısı noktasında da bir bilgiye ulaşılamadı. Gerçek isminin Nabil Fadlı olamayabileceği, eylemcinin kendisini gizlemek için sahte isim ve kimlik kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Suudi Arabistan doğumlu Suriye vatandaşı Nabil Fadlı olarak kayıtlara geçen kişinin, gerçek kimliğinin tespiti için aile bireylerine ulaşmaya çalışan güvenlik birimleri, kesin kimlik tespiti için DNA örneklerinden karşılaştırma yapma imkânı arıyor.