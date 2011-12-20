Sultan torununa Türk pasaportu

T24- Mahmud Osmanoğlu, Osmanlı Sultanı Mehmed Reşad'ın torununun torunu. Eylül ayında hem kendisine hem de babası Ömer Abdülmecid Efendi'ye Türk vatandaşlığının verildiğini söyleyen Osmanoğlu, "Bunun için çok gururluyum" diyor.









Zaman'ın haberine göre, Türkiye'de yaşamadan köklerinin önemini anlamanın zor olacağını dile getiren Osmanoğlu, "Ben Türk'üm demek ve rafa kaldırmak için bu pasaportu almadım, Türkiye'de İngiliz turist olarak değil, Türk olarak daha fazla zaman geçirmek istiyorum" ifadelerini kullanıyor.





Annesi Hıristiyan olan ve babasının kendisini Müslüman olarak yetiştirdiğini dile getiren Osmanoğlu, babası gibi akrabalarının da çocuklarını Müslüman yetiştirdiğini aktarıyor. Sürgünün ardından Osmanlı ailesinin zor günler geçirdiğini belirten Osmanoğlu, "Birçoğu para nasıl yönetilir bilmiyordu, fakirlik içinde öldü. Bu oldukça üzücü. Kendi kültürümüz dışında hayatta kalmayı öğrenmek zorundaydık. Herkesin yaptığı işleri yaptık ve bu bir şekilde işe yaradı" diye konuşuyor.





Osmanoğlu, Osmanlı aile üyelerine 1974 yılına kadar Türkiye'yi ziyaret etmesine izin verilmemesinin özellikle babası Ömer Abdülmecid Efendi için zor olduğunu ifade ediyor. Türkçe öğrenen Osmanoğlu, Türkiye'de yaşamak istediğini anlatıyor.





