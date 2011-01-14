Sultan Süleyman ayağını kırdı

T24 - RTÜK’ün uyarı cezası verdiği Show TV’nin Genel Müdürü Saner Ayar, protesto gösterilerine neden olan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ikinci bölümünde sevişme sahnelerini yaklaşık 12 dakika kısalttıklarını söyledi. Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç, kılıç dersinde ayağını kırdı.

Kanuni Sultan Süleyman’ı içki ve şehvet düşkünü gösterdiği gerekçesiyle bir kesim tarafından protesto edilen “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin 2. bölümündeki yatak sahnelerinin kısaltıldığı ortaya çıktı. Başrollerini Halit Ergenç ile Almanya’dan gelen Meryem Sahra Uzerli’nin paylaştığı dizinin önceki akşam 2. bölümü seyirciyle buluştu. Dizinin bu bölümünde haftalardır tartışılan Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman’ın halvet (yatak) sahneleri ekrana gelecekti.

Ancak çekimleri 2 gün süren bu sahneler kısaltılarak yayınlandı. Önceki gün RTÜK’ün ‘tarihi kişiliğin mahremiyetine hassasiyet gösterilmediği’ gerekçesiyle uyarı cezası verdiği Show TV’nin Genel Müdürü Saner Ayar, “Son dönemde maksadını aşan protestolar arttı. Olaylar daha fazla büyümesin diye önlem almak zorunda kaldık. Maalesef bu sahneleri kısalttık. Kanuni ile Hürrem’in sevişme ve öpüşme sahnelerindeki 12 dakikalık bölümü toplumsal hassasiyetleri göz önüne alarak kestik” dedi.



Senaristten hukuk mücadelesi

Dizinin tehditlere maruz kalan ve sıkıntılı günler geçiren senaristi Meral Okay ise, yasal hakkını kullanmayı planlıyor. Önceki akşam bir televizyon programına telefonla bağlanan Okay, “Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu işe başlarken bu kadar tartışılsın diye yola çıkmadık. Bu daha önce el atılmamış bir alandı. Bu işi 200 kişilik bir ekiple, iki değerli tarih danışmanıyla ve çok titiz bir çalışma yürüterek büyük emeklerle hazırlıyoruz” diye konuştu.



İkinci bölüm reyting rekoru kırdı

Dizinin ikinci bölümü AB ‘Sosyoekonomik Statü’de televizyonu açık her iki kişiden biri tarafından izlendi. Dizi aldığı 2. bölüm izlenme oranıyla ilk haftaki rekorunu da kırdı. Seyircilerin özet bölümü çok uzun yayınlandığı için eleştiri yağmuruna tuttuğu dizinin 2. bölümü ‘Tüm Seyirciler’de 15,26 reyting ve 35,33 izlenme oranı, AB ‘Sosyoekonomik Statü’de ise 22,42 reyting ve 51,82 izlenme oranıyla birinci oldu. Dizinin ilk bölümü ise ‘Tüm Seyirciler’de 10,87 reyting ve 24,45 izlenme oranıyla ikinci olmuştu.



twitter yorumları

Dizi önceki gece twitter’da da en çok tweet atılan konuydu. Dizinin Almanya’dan gelen başrol oyuncusu Meryem Uzerli’yi yine “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin Alman oyuncusu Wilma Elles’e benzetenler oldu. İşte o yorumlar:

Şarkıcı Yeliz: Bu Hürrem konuşurken Caroline’i duyuyorum.

Cüneyt Özdemir: Ecdadımız öpüşüyor mu?

Ceri Levis: Kanuni yapınca halvet, biz yapınca one night stand...

Şeyda Yıldırım: Her kadının içinde bir Hürrem vardır.. Sadece bazılari dışarı çıkacak kadar cesurdur.

Mehmet Ali Ilıcak: Bu Hürrem’in bayılma numarasını tuttum. Kanuni de Ali Kaptan gibi tav oldu komşu kıza!

Cem Mumcu: Bu müsamere mi bu kadar olay çıkardı?

Şahin Irmak: Sultan haremi kurmuş on numara takılıyor. Bence de muhteşem yüzyıl. Sülüman de bana Sülüman de banaaaaaa..

Gani Müjde: “Yetmez ama evet” diyen bir dostum Muhteşem Yüzyıl’a karşı getirilen RTÜK yasaklarına karşı destek istedi. “Yetmez ama EVET” dedim.

Selim Ciprut: Hürrem’e Afyon’dan kaymak.



Ergenç’in ayağı kırıldı

Kanuni’yi canlandıran Halit Ergenç’in ayağı kırıldı. Önceki akşam kılıç dersi alan Ergenç ayağını incitti ancak derse devam etti. Ergenç ağrıları artınca dün doktora gitti. Çekilen röntgende Ergenç’in sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Ergenç’in dizi çekimine ara verip vermeyeceğine ise doktoru Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu karar verecek.