Sultan Sazlığı'nda yaralı bulunan kuşlara tedavi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Orman ve Su İşleri sorumluluk alanındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı\'nda görevliler tarafından yaralı bulunan kuşlar tedaviye alındı.

Yaklaşık 330 kuş çeşidinin yaşadığı, milli parktaki kuş cennetinde yaralı olarak bulunan şahin, balaban ve balıkçıl kuşları tedavi ettirilmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime götürüldü. Kuşların tedavilerinin ve bakımlarının ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı belirtildi.



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