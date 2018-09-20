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Sultan Sazlığı'nda kaçak şahin avına 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, kaçak şahin avcılığı yapan biri Suriyeli 2 kişi yakalandı

20 Eylül 2018 18:59

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı\'nda, kaçak şahin avcılığı yapan biri Suriyeli 2 kişi yakalandı.
Tarım ve Orman Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parklar Şefliği ile Yahyalı Milli Parklar Şefliği personellerinin ortaklaşa yaptığı kontroller sırasında Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde şahin avı yaptıkları belirlenen 2 kaçak avcı yakalandı. 63 K 1122 plakalı araçlarıyla birlikte suçüstü yapılan şüphelilerin Suriye uyruklu İbrahim A. ve Hanif T. olduğu belirlendi. Kaçak avlanmaktan işlem yapılan zanlıların avda kullandıkları 4 canlı güvercin ile tuzak yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

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