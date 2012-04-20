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Kültür-Sanat

Sultan Reşat tuğralı ferman, icradan satılık

Beykoz İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı hacizli olan Sultan Reşat tuğralı fermanı satışa çıkardı.

20 Nisan 2012 10:28

Beykoz İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı hacizli olan Sultan Reşat tuğralı fermanı satışa çıkardı.
 

icralık.com'dan alınan bilgiye göre, 78-50 santimetre boyunda 1 adet Sultan Reşat tuğralı ferman, 600 TL muhammen bedelle 3 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak. Ferman ile birlikte aralarında çeşitli tablolar, koltuk, sehpa, televizyonun bulunduğu 90'a yakın taşınır toplam 68 bin 245 TL muhammen bedelle satılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda taşınırlar için ikinci artırma, 8 Mayıs Salı günü yapılacak.

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Sultan Reşattuğralı fermansatılıkBeykoz İcra Müdürlüğü

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