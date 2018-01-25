T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sultan Kösen, uluslararası fuara katılmak için Mısır'a gitti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DÜNYA'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için bu ülkeye gitti

25 Ocak 2018 20:17

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DÜNYA\'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı\'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire\'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı\'na katılmak için bu ülkeye gitti.
2 metre 51 santimetrelik boyu, 27.5 santimetrelik elleri ve 36.5 santimetrelik ayaklarıyla Guinnes Rekokorlar Kitabı\'nın 2018 kataloğunda yer alan Sultan Kösen, Mısır’ın Başkenti Kahire’de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı\'na katılmak üzere Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Mısır Kültür Turizm Bakanı Yahya Raşid\'in özel davetiyle bu ülkeye gitti. Sultan Kösen, 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, dünyanın dört bir yanından gelecek olan turizmcilerle bir araya gelecek.
Mardin\'i ve Mardinlileri, uluslararası bir fuarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Sultan Kösen, dünyanın en çok merak uyandıran yaşayan insanı olarak hem Türkiye\'nin hem de memleketinin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Kösen, \"Mısır Hükümeti adına şahsıma yapılmış olan özel davete icabet etmek, memleketimin ve ülkemin tanıtımına katkıda bulunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu daveti yaşadığım toplum adına da önemli buluyorum. Ancak üzülerek ifade etmem gerekiyorsa, aynı tarihte İstanbul\'dak

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA DÜNYAGuinnes Rekorlar KitabıMardinli Sultan Kösen MısırKahireUluslararası Turizm FuarıGuinnes Rekokorlar KitabıKösen Mısırın Başkenti KahiredeTurizm FuarıMısır Dışişleri Bakanı SamihMısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24