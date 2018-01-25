Sultan Kösen, uluslararası fuara katılmak için Mısır'a gitti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DÜNYA\'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı\'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire\'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı\'na katılmak için bu ülkeye gitti.

2 metre 51 santimetrelik boyu, 27.5 santimetrelik elleri ve 36.5 santimetrelik ayaklarıyla Guinnes Rekokorlar Kitabı\'nın 2018 kataloğunda yer alan Sultan Kösen, Mısır’ın Başkenti Kahire’de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı\'na katılmak üzere Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Mısır Kültür Turizm Bakanı Yahya Raşid\'in özel davetiyle bu ülkeye gitti. Sultan Kösen, 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, dünyanın dört bir yanından gelecek olan turizmcilerle bir araya gelecek.

Mardin\'i ve Mardinlileri, uluslararası bir fuarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Sultan Kösen, dünyanın en çok merak uyandıran yaşayan insanı olarak hem Türkiye\'nin hem de memleketinin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Kösen, \"Mısır Hükümeti adına şahsıma yapılmış olan özel davete icabet etmek, memleketimin ve ülkemin tanıtımına katkıda bulunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu daveti yaşadığım toplum adına da önemli buluyorum. Ancak üzülerek ifade etmem gerekiyorsa, aynı tarihte İstanbul\'dak