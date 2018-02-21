Sultan II. Abdülhamid Han İZÜ'de anılacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Türkiye Yazarlar Birliği ve Eğitim-Bir-Sen işbirliğinde Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100\'üncü yıl dönümü vesilesiyle \'100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamid Han\' başlıklı ilmi toplantı düzenliyor. Üniversitenin Halkalı Kampüsü\'nde yapılacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunlarından Nilhan Osmanoğlu da katılacak.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 33 yıl süren padişahlık dönemi ve siyasi dehası, vefatının 100\'üncü yıl dönümünde İZÜ, Türkiye Yazarlar Birliği ve Eğitim-Bir-Sen işbirliğinde düzenlenecek ilmi toplantıda tartışılacak. \'100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamid Han\' başlıklı toplantı 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde üniversitenin Halkalı Kampüsü\'nde gerçekleşecek.

Programın açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunlarından Nilhan Osmanoğlu ve çok sayıda akademisyen katılacak.

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