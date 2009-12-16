Sultan Alparslan'ın mezarı bulundu

T24 - Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın 937 yıldır kayıp mezar yerinin Türkmenistan’ın Merv kentinde olduğunu belirten Prof. Yusuf Halaçoğlu, “Bölgeyi şimdi açıklamam, yoksa talan ederler. Mezarın bulunması dünyayı yerinden oynatacak” dedi.





‘Alparslan’ın mezarını Türkmenistan’da buldum’



Türklere Anadolu’nun kapısını açan Sultan Alparslan’ın mezarını Merv bölgesinde yaptığı incelemelerde bulduğunu belirten Halaçoğlu, “Ama bölgeyi açıklayamam, talan ederler” dedi



DOĞU Roma İmparatoru Romen Diyojen’in ordularını 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Savaşı’nda yenerek Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ınmezarının nerede olduğu konusundaki belirsizlik sürerken, eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,mezarın yerini bulduğunu iddia etti. Türkmenistan’ınMerv şehrinde yerinde inceleme yaparak mezarı bulduğunu belirten Halaçoğlu, “Mezarın yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ama yerini açıklamam, çünkü talan ederler” dedi. Yıllardır bu konuyla ilgilendiğini ve her türlü kaynağı incelediğini anlatan Halaçoğlu, mezar yeri konusunda en net bilgilerin Arap kaynaklarında yer aldığını söyledi. Sultan Alparslan’ın vasiyeti üzerine babası Çağrı Bey’in mezarının bulunduğu Merv bölgesine defnedildiğini belirten Halaçoğlu, “Kaynaklarda belirtilmesine rağmen bugüne kadar mezarının yerini bir türlü kimse bulamıyor. Ama ben babası Çağrı Bey’in mezar yerini inceleyerek, Alparslan’ınmezarını aşağı yukarı

tespit ettim” dedi.





Röntgeni çekilecek



Merv’de mezarın bulunduğu bölgenin krokisini çıkaran Halaçoğlu, “Fotoğraf çektim. Oradaki tuğlaları bile inceledim. Şimdi yapacak çok basit bir iş var. ODTÜ veya TÜBİTAK’tan yerin altının röntgenini çeken bir cihaz alacağız. O cihazla sadece iki bölgede araştırma yapacağız. Bilindiği gibi Türk sultanları kılıç ve kalkanıyla gömülür. Muhtemelen kılıç ve kalkanın sesinden nokta atışı yaparak, mezarın tamyerini bulacağız” diye konuştu. İlkbahardan sonra kazı işlemleri için harekete geçileceğini belirten Halaçoğlu, mezarın açılması için Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan arasında protokol yapılmasını beklediğini söyledi. Prof. Dr. Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın son üç yılından itibaren kendisini Alparslan’ın mezarını bulmaya adadığını vurguladı.





Anıt mezar yapılacak



Sultan Alparslan’ın mezarının bulunduğu yere büyük bir türbe yapılması planlanıyor. Bir süre önce Bakanlık Müsteşarı İsmet Yılmaz ve TTK Başkanı Ali Birinci, Türkmenistan’ın Merv şehrine giderek Halaçoğlu’nun bulduğu mezar yerinde birlikte incelemelerde bulunmuşlardı.