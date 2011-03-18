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Yaşam

SULTAN AHMET CAMİSİ DÜNYANIN KUTSAL 10'UNDA  ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 14:07

-SULTAN AHMET CAMİSİ DÜNYANIN KUTSAL 10'UNDA  ANKARA (A.A) - 18.03.2011 -  İtalyan La Stampa gazetesinin yayımladığı dünyanın kutsal 10 yeri listesinde, Sultan Ahmet Camisi de yer aldı.  Gazetenin internet sitesinde çıkan fotoğraflı haberde, ilk sırada bulunan ve içindeki çiniler nedeniyle "Mavi Cami" olarak da anılan Sultan Ahmet Camisi'nin 17. yüzyıl İslam mimarisinin bir başyapıtı olduğu belirtildi. Sultan I. Ahmet'in "büyüklük düşkünlüğü"nün bir ürünü olduğu ifade edilen caminin, "tefekkür telkin edici iç mekanını muhteşem renk oyunlarıyla aydınlatan 260 cam sayesinde minareler, kolonlar ve kemerler arasında ışıldadığı" kaydedildi.   Listede, İtalya'nın Umbria bölgesinde bulunan ve Aziz Assisili Francesco ile takipçilerinin dua etmek ve düşünmek için gittikleri küçük bir inziva yeri olan Eremo delle Carceri; Kudüs'teki Ağlama Duvarı; Japonya'nın Osaka kenti yakınlarındaki Koyasan Budist Tapınağı; Bankok'taki en eski Budist tapınağı olan Wat Pho; 4000 yıllık tarihiyle dünyanın en eski kentlerinden olan Ganj Nehri kıyısındaki "sonsuzluk şehri" Varanasi; Arjantin'de karnında bebeğiyle çölde aşkı uğruna ölen bir kadına adanmış olan El Santuario por Difuntos Correa; Bali Adası'ndaki Pura Besakih Tapınağı; Avustralya'da bulunan ve dünyadaki en büyük taşı olduğu kabul edilen Ayers Kayası (Uluru) ve Yunanistan'da, yamaçlarında 20 manastırı barındıran Atos Dağı, diğer adıyla "Kutsal Dağ" da yer aldı. 

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