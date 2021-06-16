Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri 46 kilogram som altından olan 2 vazo Meclis gündeminde: Birileri tarafından mı kaçırıldı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, Dolmabahçe Sarayı’nda vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen vatandaşların endişeye kapıldığını belirterek, toplam 92 kilogram ağırlığındaki altın vazoların şu an nerede olduğunu, kaçırıp kaçırılmadıklarını sordu.

ANKA haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Mahmut Tanal, Dolmabahçe Sarayı’nda vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen vatandaşların endişeye kapıldığını belirterek, toplam 92 kilogram ağırlığındaki altın vazoların şu an nerede olduğunu, kaçırıp kaçırılmadıklarını sordu.

Kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi

Altın vazolar hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını isteyen Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Ersoy’dan şu soruların yanıtını istedi:

- Toplamda 92 kilogram ağırlığındaki som altından 2 tarihi vazo şu anda Dolmabahçe Sarayı’nda mıdır? Şayet Dolmabahçe Sarayı’ndaysa vazolar ziyaretçilerin görebileceği şekilde sergilenmekte midir? Şayet sergilenmemekteyse bunun gerekçesi nedir? Vazolar hangi sebeple sergilenmemektedir?

- Sultan Abdülmecid’den kalma altın vazolar şu an nerede sergilenmektedir?

- Dolmabahçe Sarayı’nı gezerken vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen yurttaşlar, kıymetli 2 iki vazonun akıbetine ilişkin endişeye kapılmıştır. Som altından olan, her biri 46 kilogram ağırlığındaki 2 vazo kayıp mıdır? Herhangi bir müdahaleden dolayı, kaza sebebiyle zarar mı görmüştür?

- Som altından vazolar şu an nerede muhafaza edilmektedir? Vazoların bulunduğu yer belli değilse, bilinmemekteyse bu altın vazolar birileri tarafından kaçırılmış mıdır? Şayet vazolar kaçırıldıysa konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Vazolar kayıpsa, kaçırıldıysa herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılıyor mu veya yapılacak mı?

- Dolmabahçe Sarayı’nda olması gereken altın vazoların şu an nerede olduğu, başlarına bir şey gelip gelmediği, kayıp olup olmadıkları, tekrar sergilenip sergilenmeyecekleri konusunda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?