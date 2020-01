Sultan 2. Abdulhamid Han'ın kabri önünde İİT'nin aldığı "Doğu Kudüs" kararı protestosu

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-ÇEMBERLİTAŞ\'taki Sultan 2. Abdülhamid Han\'ın kabri önünde toplanan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) \'nın aldığı \"Doğu Kudüs\" kararını protesto etti.

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı üyesi bir grup, Sultan 2. Abdülhamit Han\'ın kabri önünde saat 21.00\'de toplandı. Ellerinde pankartlar bulunan grup, slogan bir süre slogan attı.

Ardından, basın açıklaması yapan Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, \"Böyle bir kararın alınması Kudüs sevdalılarının yeniden birleşmesine ve özgür bir Kudüs için küresel intifadanın başlamasına vesile olmuştu fakat İslam işbirliği toplantısı sonrası yayınlanan bildiri bu birleşmeyi başlamadan bitirmiştir. Dağ fare bile doğurmamıştır. ABD Başkanının böyle bir açıklama yapması bizleri şaşırtmamıştır. Asıl şaştırması gereken kişiler, Müslüman liderlerdir. Bundan dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı\'na katılan Müslüman liderlerden bana ne Amerika\'dan diyebilmelerini beklerdik. Ancak alınan kararlar ne yazık ki; bizlere hayal kırıklığı yaşatmıştır. Ne demek sadece Doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir? Bu açıklamanın ABD\'nin açıklamasından ne farkı vardır? ABD, elçiliği batı Kudüs\'e taşısa karşı çıkmayacak mıyız? Bizler Milli Görüşçü gençler olarak Kudüs\'ü ne Doğu ne Batı olarak tanımlamayı kabul etmiyoruz. Hatta biz İsrail diye bir devleti tanımıyoruz. Her kim bunu kabul ediyor ise de ret ediyoruz. Kudüs batısıyla ve doğusuyla Kudüs\'tür. Ve Kudüs her yönü ile her metre karesi ile her taşı ile Bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Kudüs İslam\'ındır. İslam\'ın Batısı Doğusu olamaz.\" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının sonunda meşaleler yakarak slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

