Sultan 2. Abdülhamid Han, 40 torununun katıldığı törenle anıldı

Gülseli KENARLI- Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) SULTAN 2. Abdülhamid Han, vefatının 100. yılında üçüncü ve dördüncü kuşaktan torunlarının katılımıyla düzenlenen törende anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Osmanlı Arşivleri’nde düzenlenen anma törenine 2. Abdülhamid Hanı’ın Meksika, Fransa, İngiltere, Almanya, Lübnan, Suudi Arabistan ve Avusturya’da yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşaktan 40 torunu katıldı.

“HİÇBİR HÜKÜMDARIN, İMPARATORUN BÖYLESİNE HAKSIZ YERE ADI KİRLETİLMEMİŞTİR”

Törende ilk olarak Sultan 2. Abdülhamid Han’ın belgeseli gösterildi. Daha sonra Abdülhamid’in torunları adına bir konuşma yapan Cemil Adra, “Akrabalarım, yakınlarım bu anma çağrısına cevap verdi, uzak diyarlardan gururla, onurla geldi. Fransa’dan, İngiltere’den, Almanya’dan, Lübnan’dan, Suudi Arabistan’dan, Avusturya’dan ve hatta Meksika’dan… Bazıları sağlık durumları nedeniyle gelemediler ama çocuklarını, torunlarını gönderdiler. Diğerleri mesleki sebeplerle ancak 10 Şubat törenine katılacaklar. Bugün çelişkili duygular içindeyiz. Bu anma töreni bir aile büyüğümüzün ölüm yıl dönümü olduğu için Allah rahmet eylesin, ama aynı zamanda gerçek bir mutluluk” dedi.

Cemil Adra, anma töreni nedeniyle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, “Onlar için bu anma toplantısı hatıralarının, saygılarının gereği. Çünkü asla hiçbir hükümdarın, imparatorun veya kralın böylesine haksız yere adı kirletilmemiştir” şeklinde konuştu.

Adra toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği, iradesi, kararlılığı ve himayesi sayesinde gerçekleştiğini belirterek, “Hepimiz Türkiye’nin önündeki zorlukları aşarak, yeniden Dersaadet ülkesi, mutluluk ülkesi olmasını diliyoruz. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur” dedi.

Konuşmanın ardından “Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Dersaadeti Foto Maratonu”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

“TÜRKİYE’DE TEKRAR YAŞAMAYI ÜMİT EDİYORUM”

Törenin ardından Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Meksika’dan gelen torunu Fethiye Nami Osmanoğlu, 1974 yılında annesi ve babasının Türkiye’de yaşadıklarını belirterek, “Fakat yaşım ilerledikçe öğrendim ki ailemiz sürgün edildi, dışlandı. Bunlar bizi üzdü ama son yıllarda tekrar Osmanlı değerlerine, ailemize karşı olan ilgiyi gördükçe, bu beni sevindiriyor. Türkiye’de tekrar yaşamayı ümit ediyorum. Biz zaten dedemizin vefatının 100. yılı vesilesiyle 10 Şubat’ta Türkiye’de olacaktık. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyesiyle olunca bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Babam Osman Nami Osmanoğlu 2. Abdülhamid’in türbesinin hemen yanına defnedildi. Bu da benim için bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Nurhan Osmanoğlu ise, düzenlenen anma töreni etkinliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “Yurtdışından, şehir dışından gelenler var. İBB ve Kültür A.Ş.gerçekten çok kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Duygu ve düşüncelerim inanın kelimelere sığmaz. Bu şekilde güzel hatırlanmak gerçekten çok güzel. Allah daim etsin, daha çok bu tür etkinliklerde hatırlanmak üzere inşallah” dedi.

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