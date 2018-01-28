Sultahisar'da deve güreşi festivali

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Geleneksel Sultanhisar Deve Güreşi Festivali, 160 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşlerden elde edilecek gelirin ilçe belediyesince kullanılacağı belirtildi.

24. Geleneksel Sultanhisar Deve Güreşi Festivali, Atça Mahallesi Şehir Stadyumu yanında bulunan deve güreş arenasında yapıldı. Güreşlere, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 deve katıldı. Biletleri 15 liradan satılan güreşleri, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kadın ve çocuklardan ücret alınmadı. Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Ayhan Savran Kupası için kıyasıya mücadele eden develeri zaman zaman ayırmakta güçük çekildi. Heyecanlı anların yaşandığı güreşlerden elde edilecek gelirin Sultanhisar Belediyesi tarafından ilçedeki eksikliklerin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi.

Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya, \"Deve güreşleri sayesinde hem yöresel kültürümüzü yaşatıyor, hem de devecilerimize destek sağlıyoruz. Deve güreşleri, yüzlerce yıldır Ege Bölgesi ve özellikle ilçemizde şenlik havasında gerçekleşiyor. Yöremizin ve ülkemizin adına düzenlediğimiz çeşitli kültürel etkinlikler ve festivallerle Sultanhisar\'ı dünyaya duyuruyoruz\" dedi.

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