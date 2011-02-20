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Dünya

SÜLEYMANİYE'DE SİLAHLI KİŞİLER TV BİNASINI ATEŞE VERDİ ERBİL (A.A)

20 Şubat 2011 14:18

-SÜLEYMANİYE'DE SİLAHLI KİŞİLER TV BİNASINI ATEŞE VERDİ ERBİL (A.A) - 20.02.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir televizyon binasını basan silahlı kişilerin, binayı ateşe verdikleri bildirildi. Kimliği belirsiz yaklaşık 50 kadar silahlı kişi sabah karşı 02:30 sıralarında, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi KYB'ye yakınlığı ile bilinen Nalia TV'nin Süleymaniye kent merkezindeki merkez binasını bastı. Baskında televizyonun yayın cihazlarının kullanılamaz hale geldiği, saldırganların televizyon binasını da ateşe verdikleri bildirildi.  Ellerinde baskınla ilgili deliller olduğunu belirten Nalia TV yetkilileri, baskının faillerinin de "ortada olduğunu" ileri sürdü. Nalia TV kısa bir süre önce yayın hayatına başlamıştı.

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