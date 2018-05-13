Süleymaniye'de parti binası tarandı; o anlar amatör kamerada

IRAK\'ta, dün yapılan genel seçimlerde seçmenlerin yaklaşık yarısınının katılım gösterirken, Kuzey Irak\'ın Sülaymaniye kentinde Goran (Değişim) Partisi\'nin genel merkezi ağır silahlar ile tarandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, Başbakan Neçirvan Barzani, siyayasi taraflara itidal çağrısı yaptı ve güvenlik güçlerinin parti merkezlerini koruması gerektiğini söyledi.

Irak\'ın genelinde dün yapılan seçimlerde sandıkların kapanmasından sonra bazı yerlerde gerginlikler yaşandı. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Kuzey Irak\'ın Süleymaniye kentinde Zergete Tepesi\'ndeki Goran (Değişim) Partisinin merkezine silahlı saldırılar düzenlendi. Uzun namlulu silahların kullanaldığı ve dadikalarca gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasan meydana geldi. Saldırı anları cep telefonları ile saniye saniye kayıt edildi.

Yaşanan olaydan sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani yazılı bir açıklama yaparak, “Süleymaniye güvenliğinin bozulmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Derhal siyasi partilerin binalarına yapılan saldırılar durdurulmalı. Güvenlik güçlerinin siyasi parti merkezlerini koruması gerekmektedir\"dedi. Taraflara itidal çağrısı da yapan Barzani açıklamasında, \"Siyasi partiler, şikayetlerini yasal yollarla Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu’na iletmeli. Süleymaniye’nin güvenliğinin ve halkın toplumsal barışı gözetilmeli\"dedi.

Irak genelinde 24 milyonu aşkın seçmen Cumartesi günü sandık başına gitti. Katılım oranı düşük olduğu seçimlerde, Mesut Barzani\'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demikrat Partisi (IKDP) Erbil ve Duhok\'ta birinci parti olurken, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) ise, Süleymaniye ve Halepçe illerinde birinci parti oldu.

Görüntü Dökümü

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-Süleymaniye\'de Goran parti merkezinin taranması

-Ağır silahlar ile yapılan saldırıdan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)