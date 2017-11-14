Süleymaniye merkezli deprem, Derbendihan'da hasara neden oldu 

SÜLEYMANİYE, (DHA) - IRAK\'ın Süleymaniye kentinin güneyinde meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 7.3 büyüklüğündeki deprem, Derbendihan ilçesiyle aynı ismi taşıyan barajda hasara yol açtı. Deprem bölgesine giden Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam, AFAD ekipleriyle ilçede ve baraj çevresinde incelemelerde bulundu. Depremin etkisiyle dağdan kopan kayaların, barajın gövdesindeki yapılara zarar verdiği gözlenirken, barajda ve çevredeki yollarda dev çatlakların oluştuğu görüldü.

Süleymaniye kentinde, 12 Kasım Pazar günü saat 21.18\'de, meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri gönderen Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam, AFAD ekipleriyle birlikte depremde zarar gören Derbendihan ilçesinde incelemelerde bulundu. Depremden en çok etkilenen yerlerden birinin Derbendihan olduğunu öğrendiklerini anlatan İnam, \"Dolayısıyla AFAD ekibi ve başkanıyla buraya gelerek, durum tespiti yapıyoruz. Tespite göre, elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. AFAD başkanı, gelirken, bazı destek malzemelerini de beraberinde getirdi. Çadır, battaniye ve arama kurtarma çalışmalarında değerlendirme yapabilecek uzman ekibimiz de burada. Bizim yapmaya çalıştığımız, burada yetkililerle birlikte durumu tespiti yapmak ve buna göre, hayata geçirmek. Bu da bizim dost komşu ve kardeş ülke olarak bizim vazifemiz. Bilmek için önce ihtiyaçları tespit etmek gerekiyor. Şu an ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz birtakım malzemeleri hem AFAD hem Kızılay, bölgeye getiriyor. Ayrıca muhataplarımızla yaptığımız temaslarda bazı yeni ihtiyaç malzemelerinden de haberdar oluyoruz. Sağlık malzemeleri, tıbbi malzemeler olsun; bu çerçevede imkanımız ölçüsünde destek olmaya çalışacağız. Bugünkü ziyaret, esasında durum tespiti yapmak. Bunu yaptıktan sonra durum değerlendirmesi yaparak, bunu hayata geçireceğiz\" diye konuştu.

BARAJ ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Öte yandan Irak başta olmak üzere komşu ülkeleri de sarsan 7.3 büyüklüğündeki depremin Derbendihan Barajı\'nda da hasara yol açtığı görüldü. Depremin etkisiyle dağlardan kopan dev kayaların, baraj gövdesindeki yapılara ve çevresindeki yollara zarar verdiği gözlendi. Sarsıntıyla baraj gövdesinde hasar oluşması nedeniyle çevresindeki yerleşim birimleri tahliye edilirken, baraj yerleşkesindeki yollarda dev yarıkların oluştuğu görüldü.



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