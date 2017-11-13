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Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (2)

DEPREM SONRASI TÜRK KIZILAYI’NDAN IRAK’A YARDIM Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7

13 Kasım 2017 03:10

DEPREM SONRASI TÜRK KIZILAYI’NDAN IRAK’A YARDIM
Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3’lük deprem sonrası bölgede çok sayıda evin yıkıldığı bildirildi. Yıkımın meydana geldiği deprem sonrası Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgeye yardım için Türk Kızılayı’nın harekete geçtiğini açıkladı.
Kerem Kınık, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana, Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz. Bölgede etkilenen ihtiyaç sahipleri için destek vermek isterseniz #BAĞIŞ2868sms kısa mesaj ile 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. Gün düşeni kaldırma, insanlığı gösterme günüdür\" İfadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)
 

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