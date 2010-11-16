-SÜLEYMANİYE CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, restorasyonu tamamlanan Süleymaniye Camisi'ni yeniden hayata kazandırmış olmanın onurunu, şerefini yaşadıklarını söyledi. Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları tamamlanan Süleymaniye Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un incisi, Mimar Sinan'ın en büyük eserlerinden olan Süleymaniye Camisi'nin restore edilmiş şekliyle ilk bayram namazını kıldıklarını ve bundan dolayı Allah'a hamdettiklerini söyledi. Herkesin bayramını kutlayan Arınç, sağlık ve afiyetle daha nice bayramlar geçirmelerini temenni etti. Edirnekapı'da Mihrimah Sultan Camisi'nin açılışını dün yaptıklarına işaret eden Arınç, ''Bugün de büyük emekler verdiğimiz, titizlikle aslına uygun olarak restore ettiğimiz, dünyanın çok yakından tanıdığı ve takdir ettiği Süleymaniye Cami'mizin restorasyonunu tamamladık ve Yahya Kemal'in güzel şiirinde olduğu gibi Süleymaniye'de bir bayram sabahında, bir bayram namazında buluştuk'' dedi. Arınç, onbinlerce İstanbullunun bu güzel camide bayram namazını eda ettiğini, kendisinin de Başbakan Erdoğan ve diğer konuklarla birlikte camide herkesin tebriklerini kabul ettiklerini belirtti. Bakan Arınç, ''Başbakan'ımızın Vakıflar Genel Müdürlüğüne verdiği talimatla bu güzel eseri yeniden hayata kazandırmış olmanın onurunu şerefini yaşıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve restorasyonu gerçekleştiren bütün arkadaşları başarılarından dolayı kutluyorum'' dedi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2007 yılında onarıma alındı ve inşa edildiği tarihten itibaren en kapsamlı restorasyonu gördü. Bayram namazı sonrasında Süleymaniye Camisi önünde oluşturulan masalarda Fatih Belediyesince törene katılanlara kahvaltı ikram edildi.