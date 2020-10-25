Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne gönderilen Koronavirüs temaslıları ve yurt dışı için test yaptırmak isteyenler aynı kuyrukta e-imza bekledi

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Koronavirüs testi için giden vatandaşlar Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi. Hastaneye gönderilenler, temaslılar ve yurtdışı için test yaptırmak isteyenler aynı kuyrukta e-İmza bekledi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, yeni atanan doktorlara talep etmelerine karşın bakanlıktan üç haftadır e-İmza verilmediği, doktorların meslektaşlarının e-İmzalarını kullanarak sisteme giriş yapabildiği öğrenildi. Hastanede dün sabah yaşanan sorun, bir doktorun evinden çağrılmasıyla aşılabildi.