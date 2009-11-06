Süleyman Soylu’ya ağır suçlama

DP Genel Muhasibi Özden Özbilun, eski DP lideri Süleyman Soylu’yu, “iç çamaşırlarının parasını bile partiye ödettirdiğini” öne sürerek, il başkanlarına şikâyet etti. Soylu, “Bu yapılan tamamen siyasi hesaplara dayalı alçakça iftira atmadır” dedi.



31 Ekim’deki kongre öncesinde il başkanlarına üç sayfalık yazı göndererek Soylu’yu şikâyet eden Özbilun, 16 Mayıs’taki kongrenin ardından parti yönetimini devraldıklarında kasada sadece 30 lira bulunduğunu, Soylu’nun 5 Ocak 2008’de Mehmet Ağar’dan genel başkanlık görevini devralırken kasada 12 milyon liranın olduğunu dile getirdi.



Özbilun, “Soylu, 15 aylık genel başkanlığı döneminde bu kaynağı tüketmiş, bununla da kalmayarak genel merkezi yaklaşık 3 milyon lira borçlandırmış. Taşra teşkilatlarımız da 3 milyon lira borç batağının içine saplanmış” dedi.



Soylu döneminde bazı kişilere keyfi ödemeler yapıldığını belirten Özbilun, şunları kaydetti: “Soylu, 5. olağanüstü kongrede partinin 1.2 milyon lira borcu olduğunu beyan etmiş ama yönetime geldiğimiz günden bu yana söz konusu borcun 2.6 milyon lira olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. 5. olağanüstü kongreden sonra genel başkanın makam arabası, ön camı kırılmış ve lastiği patlatılmış halde genel merkezin önüne adeta terk edilmiştir. Bu dahi, Soylu yönetiminin gerçek tablosunu gözler önüne sermeye yetecek bir manzaradır.”



Soylu: Alçakça iftira

Soylu, iddialar konusunda şunları söyledi: “Partinin hesapları hem 2008 Kasım kongresinde hem de mayıs ayındaki kongrede ibra edildi. Ayrıca, benim dönemimde ilk defa hesaplar bağımsız bir mali müşavir tarafından denetlendi.

Bütün hesaplarımız Anayasa Mahkemesi’nin kontrolünden geçiyor. Bu yapılan siyasi hesaplara dayalı alçakça iftira atmadır. Bunların tümü yalandır. Dava açıyorum. ”



İç çamaşırı parası

Yazıda, Soylu döneminde yapılan harcamalar şöyle sıralandı:

- 38 otele borçlanılmış.

- Araçlara benzin borçla alınmış.

- Kırtasiyecilere borç takılmış.

- Yemeklerin parası verilmemiş.

- Vergi sigorta tahakkukları ödenmemiş.

- Kuyumcu, çiçekçi, kitapçı, matbaacı alacaklılar arasına girmiş.

- İşten çıkarılan personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenmemiş.

- 2009’un başında maaşlar dahi ödenemez hale gelmiş.

- Çok ünlü bir mağazadan yüksek fiyata kravat ve gömlek alınmış.

- Ayakkabı tamir parası ödenmiş.

- Genel Başkan’ın iç çamaşırlarının bedeli karşılanmış.

- Havlu, yastık, battaniye, nevresim, takımı ve benzeri maddeler satın alınmış.

- Berber ücretleri ödenmiş.

- Partiye ait iki otomobil usulsüz şekilde 80 bin liraya satılmış, kayıtlara 40 bin lira olarak geçmiş.

