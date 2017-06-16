Süleyman Soylu'dan 'Adalet Yürüyüşü' telefonu: Sizin yüzünüzden fazla mesai yapıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" devam ediyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle görüşen CHP'li milletvekiline, "Sizin yüzünüzden fazla mesai yapıyorum" dedi.

Bir parti yöneticisi yürüyüşün ilk günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir konu için görüşme yaptığında Soylu’nun alınan güvenlik önlemleri ve takip nedeniyle “sizin için daha çok mesai yapıyoruz” dediğini aktardı. Parti yöneticisinin de, “Elbette güvenlik önemli ama daha da önemli olan bu yürüyüşün mesajının doğru anlaşılması” dediği öğrenildi.