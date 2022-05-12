Süleyman Soylu'yu ziyareti eden CHP'li belediyeye İçişleri Bakanlığı'ndan asfalt bütçesi

CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aralık 2021’de "davet" üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Ziyaretten 5 ay sonra İçişleri Bakanlığı’ndan Hacıbektaş Belediye 2 milyon liralık asfalt bütçesi ayrıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aralık 2021’de "davet" üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Soylu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok’a, CHP’li siyasetçilerin bir süredir "Cemevlerine ziyaretleri" nedeniyle eleştirdiği Soylu’nun danışmanı olduğu belirtilen Ali Arif Özzeybek de eşlik etti.

Altıok bu ziyaretini "Hacıbektaş’ın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kendisine ilettik. Misafirperverliklerinden dolayı Hacıbektaş ilçesi adına teşekkür ediyorum" mesajı ve görüşmeye dair fotoğrafla sosyal medya hesabından duyurdu.

GazeteduvaR’dan Serkan Alan’ın haberine göre, bu görüşmenin üzerinden beş ay geçmesinin ardından Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, ilçeye asfalt serim protokolü imzalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan Hacıbektaş’a asfalt serimi için 2 milyon lira bütçe gönderildiğini, bu çerçevede Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’yle protokol imzaladıklarını belirten Altıok, söz konusu gelişmeye dair "Hacıbektaş’ımıza hayırlı olsun" ifadesiyle şu paylaşımı yaptı:

"İçişleri Bakanlığımız tarafından Hacıbektaş’ımızda asfalt serimi için gönderilen 2.000.000 TL bütçe dolayısıyla Nevşehir İl Özel İdaresi ile 5.000 ton asfalt protokolünü İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil Duru ile imzaladık. Protokolümüzde emeği geçen başta İçişleri Bakanımıza, Nevşehir Valimize ve İl Özel İdaremize Hacıbektaş Belediyesi ve Hacıbektaş halkı adına çok teşekkür ediyoruz."

Özzeybek: Bütün eksiklikleri tamamlanacak

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok ve Soylu’nun görüşmesine eşlik eden Ali Arif Özzeybek, İçişleri Bakanlığı tarafından Hacıbektaş Belediyesi’ne ayrılan asfalt bütçesi teşekkür mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Özzeybek, "Hayırlı olsun. Önce türbenin ışıklandırması, şimdi yollar ve yakında cemevlerinin bütün eksiklikleri tamamlanacak. Çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.