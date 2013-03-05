Süleyman Soylu YTÜ'de öğrenci protestosu ile karşılandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun Yıldız Teknik Üniversitesi ziyareti sırasında öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Yeni Türkiye Vizyonu' panelina katılmak üzere üniversiteye gelen Soylu, kendisi ile görüşmek isteyen öğrencilerin oditoryum önünden uzaklaştırılmasının ardından arka kapıdan içeriye girdi.

Bazı öğrenciler listede adı olmadığı için içeri alınmadı. Bir öğrenci bu duruma, "Öğrencileri niye seçiyorsunuz? Üniversite öğrencileri için panel yapıyorsunuz. Ben bu üniversitede okuyorum" diyerek tepki gösterdi. Ardından öğrenci güvenlik görevlileri tarafından oditoryum kapısından uzaklaştırıldı.

Programın başında bir konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Yüksek, protesto gösterisi yapan öğrencileri eleştirdi.

Yüksek, "Şu anda dışarıda yaşananlara baktığınızda özgürlükleri savunan gençlerin ufak bir toplantıya, ülkenin geleceğinin konuşulacağı bir toplantıya tahammülü yok. Bu ülkenin her zaman sıkıntıları olmuştur. Bu ülkede yaşamanın bedeli var. Bu bedeli Sakarya'da ödedik, Balkan savaşlarında ödedik her yerde ödedik şehitler vererek ödedik, PKK terörüyle ödedik. Artık insanlar birbirini severek baksınlar birbirlerini dinlesinler. Bunu eğer biz üniversite olarak yapamıyorsak, bunu kim yapacak? Biz bu ülkenin seçkin insanlarıyız" dedi.

Yüksek sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer biz burada bir konunun tartışılmasına müsaade edemeyeceksek vay halimize. Üniversite olarak bunları aşmamız lazım. Bizim 35 bin öğrencimiz var. Slogan olarak özgürlükçü ama yaşam olarak kendinden başka alanda özgürlük tanımayan gençlerin sayısı üniversitemizde 25. Soldan sayıyorsunuz 30. Sağdan sayıyorsunuz 23. Bunlar bir ölçü değildir. Bizim için ölçü olan 2023 vizyonunu sağlayacak gençlerdir."