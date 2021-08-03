Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olan Sadık Yıldırım, gözaltına alınınca polisi tehdit etti: En fazla iki saate çıkarım, yedim seni

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çetesi olduğunu ifade ettiği Sadık Yıldırım isimli kişinin sosyal medya üzerinden polisi tehdit ettiği görüntüleri paylaştı. Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Polisin yanında olacak mısın?" diye seslendi.

Antmen'in paylaşımları şöyle:

"Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor."

Bu kişinin Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara'da görev yapan emniyet müdürleriyle pozları var. Tabi olmazsa olmaz pahalı otomobillerle olan fotoları da var. Kim bu kişiler, iktidar ve emniyetle ilişkileri ne? Biz, görevini yapan polis Tolga memurumuzun yanındayız."