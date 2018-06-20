Süleyman Soylu: Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz" dedi.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, bu coğrafyada her seçimin kritik olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye destek vermesini istedi. Türk milletinin terörizmle, anarşiyle, ekonomik ve siyasi krizlerle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak milletin krizlerin hepsinden verdiği oyla çıkmayı bildiğini ifade etti.

"Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar"

Terörle mücadelede önemli mesafeler alındığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam'ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? İrin akıtan, ülkemizi ABD'ye peşkeş çeken FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İllet bir örgüt var. Son bir buçuk yıldır haddini bildirdik. DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir derdimiz daha var. Avusturya'da Belçika'da, Hollanda'da üretiliyor. Ucuz şekilde üretip çocuklarımızı zehirlediler. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben polisimize ve jandarmamıza okulların önünde uyuşturucu satan görürseniz onların bacaklarını kırın dediğimde, bana demediklerini bırakmadılar. Yerden yere vurdular. O talimatı verdikten sonra bizim aslanlarımız 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktılar."