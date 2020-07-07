Süleyman Soylu: PKK korkusundan telsizle bile konuşamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın çökme noktasına geldiğini belirterek, "PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak." diye konuştu.

Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılan Süleyman Soylu, 2019 yılında 7'si ulusal, 85'i bölgesel, 236'sı yerel olmak üzere toplam 328 tane organize suç örgütü çökerttiklerini dile getirdi.

Bakan Soylu açıklamasında şunları dile getirdi: "'PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi' diyoruz, birileri burun kıvırıyor. Bakın geçen gün, Başbağlar katliamının yıl dönümüydü. Polisimiz aleyhine kampanya yapanlar hatırlamaz bu işleri, ilgilenmezler, sesleri çıkmaz.



PKK köy basmıştı, insanları köy meydanında kurşuna dizdi, 33 kişi hayatını kaybetti. Yerde dizilmiş çocuk cesetleri fotoğrafları hala aklımızdadır bizim. Pınarcık katliamı, Başyurt Köyü Efeler Mezrası katliamı. Yuvalı Haraberk katliamı. 7'si çocuk 2'si kadın, 9 kişiyi katlettiler. Bu ve daha pek çok köy katliamını yapan o PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu.



2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında."