Süleyman Soylu internet üzerinden sigorta hizmeti için yeni şirket kurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun, ocak ayında yeni bir sigorta şirketi kurduğu öğrenildi. Şirketin sermayesi 100 bin TL olarak belirlenirken, faaliyet alanı içine internet üzerinden sigorta satışı da eklendi.

Cumhuriyet'in haberine göre şirketin faaliyet konusu içinde “e-sigorta hizmetleri sunmak” başlığı yer aldı. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi ise 100 bin TL olarak belirlendi. Şirket hisseleri, Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü.

Şirketin yüzde 50 ortağı Engin Levent Soylu bir yıllığına şirket yönetim kurulu başkanı seçildi. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin adresi ise ailenin 1996’da kurduğu Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile aynı yer olarak belirlendi.

"Namusumla para kazanıyorum"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yaparken; sözü sigorta şirketine getirerek, "Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum” demişti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce de THY'nin sigorta işlerini Süleyman Soylu, Engin Levent Soylu ve Hamdiye Soylu’ya ait Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri şirketinin yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Engin Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir” denilmişti.