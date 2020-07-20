Süleyman Soylu: Mücadelemizden dolayı rahatsızlıklar var; bizi cemaatlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li Mehmet Metiner'in 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğünü ve kendisinin, "Bizim mücadelemizden dolayı rahatsızlıkları var. Bizi cemaatlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar" dediğini aktardı.

İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesini Haber Global'de yayınlanan "Sansürsüz" programında anlattı.

Saymaz yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Bunu sadece Metiner söylemiyor"

Ben bugün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım dedim ki, "Süleyman Bey, sadece Mehmet Metiner değil Doğu Perinçek de bir şey söyledi. Başkaları da ima ediyor. İçişleri Bakanlığı'nda Fetullahçıların yer edindiğini söylüyor..."

Süleyman Soylu bana dedi ki, "Anlatayım. Şu an bile Fetullahçılarla ilgili operasyonlar devam ediyor. Kim, nerede, kiminle ilişkisi var? Takip ediyoruz. İstihbaratımız anbean operasyonları takip ediyor."

Dedim ki, "Peki, bu emniyetle ilgili yaklaşımın sebebi nedir? İçişleri Bakanlığı ve emniyetle ilgili ısrarla bir FETÖ göndermesi var"



Şöyle dedi, "Bizim mücadelemizden dolayı rahatsızlıkları var. Bizi cemaatlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Şu an ilk defa; TSK, jandarma, emniyet ve MİT koordinasyon halindedir. Şu an PKK'ya, örgüte katılım sayısı 23'e düştü. Yıl sonuna kadar da bu en çok 50 olur. Dolayısıyla böyle bir başarı için "Acaba kanal açabilir miyim?" diye murad edenler var. Bu başarıda bir kanal açmak isteyenler var. Bir de bunun rüzgarına gelenler var"



Dedim ki, "Acaba şahsınız mı hedef alınıyor? Sizden kaynaklı bir şey mi var?"



Süleyman Soylu ise buna karşılık olarak, "Bu amaçlanan açısından küçük bir hedef olur. Düşünün TSK 4 cephede mücadele ediyor. Siz bu anda bile FETÖ'cü var deyip bir görevliyi alıyorsunuz. Herhangi bir direnç yok. Daha ne istiyorsunuz?" açıklamasında bulundu.



Süleyman Soylu açıklamasında, yapılmak istenenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyetin ve devletin güvenlik güçlerinin bu koordinasyonunu aksatmak bozmak olduğunu ifade etti.



İsmail Saymaz'ın "İstanbul'daki terfiler bunda etkili olmuş olabilir mi?" sorusuna iste Süleyman Soylu,

"Burada yapılan görevlendirmelerin hepsi olağan görevlendirmeler. Neden bunan ötürü bir rahatsızlık olsun. Bu terfileri yapmazsak illerde, anadoluda polisler nasıl eğitim alacak" diyerek cevap verdi.

"Soylu'nun sözü eksik ve yanlış bir yoruma yol açtı"

Süleyman Soylu'nun kendisine yaptığı açıklamaları aktaran gazeteci İsmail Saymaz İçişleri Bakanı'nın “Bizi cemaatlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar” sözünün eksik ve yanlış bir yoruma yol açtığını belirtti.

Saymaz Twitter hesabında "Burada Soylu, devlette cemaatlerin varlığından olumlu veya olumsuz şekilde söz edilerek, güvenlik bürokrasisinin zaafa uğratılmasından söz ediyor" dedi.

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Ne olmuştu?

AKP'li Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanırken, Metiner’in iddialarına "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" şeklinde yanıt verdi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis’ten dolayı AK Partiliyim. AK Partimizi kendimce savunmaya devam ediyorum. Yeri geldiğinde uyarılarımı da yapmaktan geri duymuyorum. AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamda rahatsızlık duyanlar, kendi statülerini ve statükolarını korumayı dava anlayışımızın üstünde görüp uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz. Ne bırakır ne gideriz ne ihanet ederiz ne de şahsi statülere boyun eğeriz" ifadesini kullandı.