T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süleyman Soylu’dan Dünya Kupası açıklaması: 3 bin 250 Türk polisi güvenliği alacak; Türkiye tarihinde bir ilk olacak, muazzam bir olay

"Belki bu sayı daha da artabilir”

11 Aralık 2021 08:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nde Türk polisinin görev almasına ilişkin olarak, "3 bin 250 Türk polisi buraya gelecek. Ve güvenliği alacak... Belki bu sayı daha da artabilir” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin aktardığına göre, Soylu, “Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Muazzam bir olay... Türk polisi tecrübesi ve şanına yakışır bir şekilde görev yapacak. Düşünün ki bu, dünya çapında bir organizasyondur. Bunu en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Hesaplayacağız. Önceden gelip çalışan ekiplerimiz olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylukatardünya kupasımuazzam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24