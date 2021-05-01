Süleyman Soylu'dan BirGün gazetesine: PKK’lı Birgün Gazetesi, hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün gazetesinin "Ruhsar Pekcan için kiralanan konuta tadilat için de 380 bin lira harcanmış" haberine, "PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." şeklinde tepki gösterdi.

OdaTV'nin "Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruhsar Pekcan'a bakanlık bütçesinden kiralanan evin tadilatı için 380 bin lira harcandığı iddia edildi." haberini yayınlayan BirGün gazetesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

Bakan Soylu, kişisel Twitter hesabından, BirGün gazetesinin paylaşımı için, "PKK’lı Birgün Gazetesi,

Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan’ın konutu gibi yansıtılması, "Linç kampanyasında ben de olayım." perişanlığıdır!" ifadelerini kullandı.