Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

Soylu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum."

Soylu - Albayrak çekişmesi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasında uzun süredir devam eden bir çekişme olduğu iddia ediliyordu. Soylu'nun istifa etmesi ve istifasının kabul edilmediği süreçte, Soylu'yu istifaya iten en büyük etkenin bu çekişme olduğu söylendi. Aynı fotoğraf karesine girmemeye çalışma, birbirlerinin yanından geçerken omuz atma olayı gibi kamuoyuna yansımış durumlardan sonra AKP'yi ikiye böldüğü iddia edilen çekişme Albayrak'ın istifası sonra yeni bir boyut kazanacak.