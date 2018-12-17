Süleyman Soylu: “ABD beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü"

Pakistan (DHA) –İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Nur Khan Askeri Havalimanı’nda, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ve Türkiye’nin İslamad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğine gelen Bakan Soylu, Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek; dünyanın zor bir dönemden geçtiğine, Afganistan\'dan Pakistan\'a, Afrika hattından Suriye hattına, Ürdün\'den Lübnan\'a kadar Müslüman coğrafyasında ciddi bir istikrarsızlık yaşandığına dair konuşma yaptı.

Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"Fırat Kalkanı Harekâtı yaptık, Amerika bize \'yap\' demedi. Zeytin Dalı harekâtı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah\'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Şimdi Fırat\'ın doğusunda esas itibarıyla yapmaya çalıştığı da çok net ve açık. (ABD) Bizi Kuzey Irak\'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin\'de çerçevelemeye çalıştı.

Şimdi bizi bir taraftan Fırat\'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. Bilmenizi isterim. Bu çerçevelemenin esası şu: Türkiye\'nin hareket kabiliyetini daraltmak. Türkiye\'nin çevre ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak. Esas itibarıyla da tırnak içinde söylüyorum, doğruyu söylemeyesini engellemek. Bu kadar açık ve net. Türkiye\'nin irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek. Bütün coğrafyalarla irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek”.

Konuşmanın ardından Süleyman Soylu, temsilcilerle bir süre sohbet etti.