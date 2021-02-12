Süleyman Soylu: 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım

Soylu, şunları söyledi:

"Yanlış söylemeyeyim, 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım. İstanbul'da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. Sarıgöl Mahallesi dediğiniz zaman belli bir mahalledir. Ben ağza alınmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada. Ben İçişleri Bakanı'yım. Böyle bir şey olabilir mi?"

"WhatsApp neyin derdine düştü?"

Sosyal mecralarda her şeyin yapılabileceğini belirten Soylu, "WhatsApp neyin derdine düştü? 'Ben sizin verilerinizi izleme imkanına sahip olabilirim' derdine niçin düştü? Sadece o değil. Acaba geçmişte bıraktığı izlerden korkmasının sonucu olabilir mi? WhatsApp'ın çözüm dosyalarının kaç milyon dolara dünyada elden ele değiştiğini hepimiz duyuyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bizde yok. Bu bir tekel oluşturuyor ve bu tekel etkili bir sonuç oluşturuyor. Ben bunun bir vesayet oluşturduğu kanaatindeyim. Bu yaşadığımızın da daha işin başı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Kaza olmasaydı Yazıcıoğlu'nun bindiği helikoptere binecektim"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili sorularına cevap veren Soylu, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu teknolojik donanım ile o günkü teknolojik donanımın aynı olmadığını dile getirdi.

Ulaşamamak bir kasıtsa bunu mahkemenin yargıladığını ve sonuca varacağını, ihmaller karşısında da gerekli cezaların verildiğini aktaran Soylu, bugün bir kişi kaza yapmışsa teknik koşulların uygunluğuyla ona ulaşılabileceğini anlattı.

Soylu, ulaşılabilememe ihtimalinin bugün de olduğunu dile getirerek, "O seçimde o helikopteri bir sonraki kiralayan bendim. O helikopterle Of'tan Bayburt'a ve Gümüşhane'ye gidecektik. Oraya gidecekti, oradan bize gelecekti. Biz o helikopterle gidecektik" dedi.