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Kültür-Sanat

Süleyman Seba'nın hayatı animasyon filmi oldu

Süleyman Seba'nın ölüm yıldönümü anısına hazırlanan animasyon filmi, Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin katkılarıyla yayına girdi

10 Ağustos 2017 23:17

Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefat yıldönümü için hazırlanan animasyon filmi Koff Animation'ın kaptanı Gökhan Okur'un yönetmenliğinde izleyici karşısına çıktı.

Sputnik'in haberine göre, Süleyman Seba'nın hayat hikayesini gerçek üstü bir anlatımla ele alan animasyon filmi sosyal medyadan yayınlandı.

Animasyonun dijital ortamdan elde edilecek gelirinin bir kısmının, 1946 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezunu olan Süleyman Seba'nın adına kurulan Kabataş Erkek Liseliler Derneği Süleyman Seba Burs Fonu'na bağışlanacağı bildirildi.

 

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