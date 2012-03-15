Süleyman Seba: Herhangi bir adaya emir vermem mümkün değil



T24 - Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, Beşiktaş başkanlık seçimlerinde Yalçın Karadeniz'i desteklediği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Hiçbir adayı desteklemediğini vurgulayan Seba, “Bugüne kadarki tüm seçimlerimizde gösterdiğim tarafsızlık ilkesinden konumum gereği taviz vermem ve almış olduğum Beşiktaşlılık terbiyesi nedeniyle herhangi bir adaya emir vermem mümkün değildir” dedi.

Süleyman Seba'nın açıklamasının tam metni şöyle:

Basına ve spor kamuoyuna;

Nezaket gereği ismi bende saklı, ziyaretime gelen dostlarıma Beşiktaş başkanlık seçimi ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözlerin yanlış anlamlandırıldığını ve kullanıldığını görmekteyim.

Bugüne kadarki tüm seçimlerimizde gösterdiğim tarafsızlık ilkesinden konumum gereği taviz vermem ve almış olduğum Beşiktaşlılık terbiyesi nedeniyle herhangi bir adaya emir vermem mümkün değildir. Kulübümüzün başkanını bundan önce olduğu gibi genel kurulumuzun saygıdeğer üyeleri belirleyecektir.

Lüzumsuz herhangi bir şaibe altında kalmamak adına konu ile ilgili yanlış anlaşılmaktan doğan üzüntülerimi tüm spor kamuoyu ile paylaşırım.



Süleyman Seba

Beşiktaş Onursal Başkanı