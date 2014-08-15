Süleyman Seba ebediyete uğurlandı

Vefat eden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın cenazesi bugün İstanbul’da toprağa verilecek. Seba için, inşaatı devam eden Vodafone Arena’daki törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardında Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü’nün Akaretler’deki binasının girişine Seba’nın fotoğrafının bulunduğu dev bir poster asıldı.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın naaşı saat 10.00'da hastaneden çıkarılarak evinin önüne getirildi. Hastane önüne büyük ebatta bir Süleyman Seba posteri ve bir Beşiktaş Bayrağı asıldı.

Seba'nın naaşı çıkarken hastanede eski talebelerinin yanında olduğu görüldü. Samet Aybaba , Rıza Çalımbay, Gökhan Keskin gibi efsane kadronun efsane isimleri Seba'yı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu. Beşiktaş Belediyesi Eski Başkanı İsmail Ünal ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedaroğlu da hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

Toprağa verildi

Süleyman Seba'nın naaşı vasiyeti üzerine annesi Nazlı Seba'nın mezarına defnedildi. Anne Nazlı Seba 1986 yılında vefat etmişti. Seba'nın yeğenlerinden İlhan Girişken, Seba'nın Babası Ali Rıza Bey, annesi Nazlı Hanım'dan kalan küçük bir Kuran-ı Kerim ile kulübün küçük ebatta poşete sarılmış flaması ve Seba'nın takma dişlerini Süleyman Seba'nın vasiyeti üzerine defnedilirken koynuna koydu.

Feriköy Mezarlığı'ndaki defin öncesi ve sonrasında Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Güvenç Kurtar, BJK TV yöneticisi Tuğrul Yenidoğan, Beşiktaş Kulübü eski teknik direktörlerinden Ziya Doğan, Gaziantepspor Kulübü Eski Başkanı Celal Doğan, Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı, Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen Seba için acılarını dile getirip, Seba için Allah'tan rahmet dilediler.

Siyasiler de cenazede

Vodafone Arena’daki törenin ardından Dolmabahçe’deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde cenaze namazına başlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Dolmabahçe Camii’ndeki cenaze törenine katıldı.

Baykal ve İnce yan yan saf tuttu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da cenaze namazına katılanlar arasındaydı. Baykal tabutun başında Muharrem İnce ile yan yana saf tuttu.

Süleyman Seba için düzenlenen törene CHP Grup Başkanvekilliği’nden istifası gündemde olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte geldi.

Helallik alındı

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, hastaneden çıkarılan Seba'nın naaşı önce evinin önüne getirildi. Burada dualar okundu, helallik alındı. Daha sonra Akaretler'deki kulüp binasına getirilen Seba, buradaki kısa bir törenle anıldı. Yine dualar okundu helallik alındı. Seba'nın cenazesi kulüpten çıkıp stada giderken dakikalarca alkışlandı. Seba'nın tabutuna karanfiller atıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Seba için, "Rakiplerimize saygı duymayı, hak yememeyi, hak yedirmemeyi ondan öğrendik. Bazılarını bir zaman için aldatabilirsiniz, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Süleyman ağabey bizi hiçbir zaman aldatmad" ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan stat ismi talebi

Tören için stada gelen taraftarlar hepbir ağızdan 'Seba koysana, Seba koysana, stadın adını Seba koysana" tezahüratı yaptılar. Fikret Orman ise bu tezahürata cevap vermeden konuşmasını bitirdi.



Süleyman Seba'nın ailesi adına konuşma yapan Prof. Dr. Ayhan Kızıl "Onu 3 kelime ile anlatabilirim. İnsandı, insandı ve insandı" dedi. Süleyman Seba için statta 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

‘Unutursak kalbimiz kurusun’

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş semtindeki kartal heykelinin önünden Vodafone Arena'ya yürüdüğü sırada "Bu gece gözyaşımı kimse silmesin, babalara ölüm yakışmaz Seba, unutursak kalbimiz kurusun bizim, Beşiktaş'ın babası Süleyman Seba" şeklinde tezahüratta bulundu.

Arena'da anma töreni

Süleyman Seba'nın naaşı, anma töreni için inşaatı devam eden Vodafone Arena'ya getirildi. Efsane başkan, İnönü Stadı'nın açılışında oynanan maçta forma giymiş ve ilk golü kaydedip tarihe geçmişti. Naaşın Vodafone Arena'ya getirildiği sırada taraftarlar da statta yerini aldı ve tezahüratlarda bulundu.

‘Sevenleri kimse ayıramaz ki’

Cenaze aracına eşlik eden taraftarlar, "Seba ölmedi kalbimizde yaşıyor" , "Büyük başkan" ve "Süleyman Seba'nın evlatlarıyız" şeklinde yüksek sloganlar attılar.

Yöneticileri de orada olacak

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba döneminde yöneticilik yapan Cemil Kazancı, Ferhat Özgen, Sefa Dinçer, İhsan Kalkavan, Turgay Ciner, Zafer Yıldırım, Ahmet Hamoğlu, İbrahim Polat, Bahattin Beyoğlu ile çok sayıda kongre üyesi de bugünkü cenaze töreninde yerini alacak.

Gordon Milne de cenaze için geldi

Süleyman Seba’nın 16 yıllık iktidarı döneminde 6.5 yıl çalışan ve siyah beyazlı camiaya 3 şampiyonluk yaşatan efsane teknik adam Gordon Milne, dün gece İstanbul’a geldi. Bugün yapılacak cenaze törenine katılacak olan Milne daha sonra İngiltere’ye dönecek.