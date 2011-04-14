Süleyman Saim Tekcan'ın 'İdoller'i sergileniyor

T24

18 Nisan 1997'de Dali sergisiyle, ilk defa izleyiciyle buluşan Pi Artworks, 14. yıldönümünde Pi Artworks Galatasaray Şubesi'ni Mısır Apartmanı 4. katta İrfan Önürmen sergisi ile açıyor. Önürmen'in 'Bakış' sergisi 14 Mayıs'a dek açık.19. yüzyılda Avrupalıların Osmanlı algısı nasıldı? Saint-Michel Fransız Lisesi'nde açılacak olan kromolitografi sergisi bu sorunun peşine düşüyor. Materyal olarak da dönemin çocuklara ve ev hanımlarına hitap eden gıda ürünlerinden çıkan, kromoları kullanıyor. Sergi 14 Mayıs'a kadar açık.Sanatçı Balkan Naci İslimyeli ise iki yeni sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Alanistanbul'da açılacak sergilerin başlığı 'Asılsız Gölge' ve 'Karatahta'. İki sergi 14 Mayıs'a kadar görülebilir.Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'nin yeni sergisinin teması Osmanlı'da kahve kültürü. İki ay açık kalacak olan ve 'Tüm Zamanların Hatırına Sarayda Bir Fincan Kahve' başlıklı sergide 85 obje sergileniyor. Sergilenen objelerin hepsi Avrupa'daki seçkin porselen fabrikalarında ya da Yıldız Porselen fabrikasında üretilmiş ve Osmanlı Sarayı'nda kullanılmış parçalardan oluşuyor. Sergide ayrıca Osmanlı'nın kahveyle tanışması ve kahve sunumuna getirdiği farklılıklarla ilgili bir sunum da yer alıyor.