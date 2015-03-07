'Süleyman Şah Türbesi birkaç gün içinde bitecek'

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, IŞİD tehlikesine karşın, Suriye'den Türkiye'ye getirilen manevi değeri yüksek ecdat yadigarı emanetlerin muhafaza edildiği karakolu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Küçük, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şah Fırat Operasyonu'nun ardından 3. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu 8. Hudut Bölük Komutanlığı'na gelerek burada oluşturulan geçici türbeyi ziyaret etti.

Küçük, daha sonra Suriye Eşmesi'nde yapımı süren türbenin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Küçük, manevi değeri yüksek ecdat yadigarının başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Suriye Eşmesi'nde hummalı bir çalışma var. İnşallah birkaç gün içinde inşaat çalışmaları bitecek ve ziyaretçilere açılacak. Köyümüzü de ziyaret ettik. Köyde büyük bir memnuniyet var. Büyük bir zatın bu topraklara gelmesi gurur verici. Sevinç içindeler, Süleyman Şah'ı kendi ataları olarak görüyorlar. Devletimiz de bu bölgede hummalı bir çalışma içinde. Köyün ve çevresinin bütün ihtiyaçları kurumlarımız tarafından gideriliyor. Köyümüze, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah birkaç gün içinde türbe ziyarete açılmış olacak."

Emanetler, geçici olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Hudut Alayı 8. Hudut Bölük Komutanlığı'ndaki bir binada oluşturulan türbede muhafaza altına alınmıştı.