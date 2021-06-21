Süleyman Özışık'tan ‘Yazarlık Okulu’ projesiyle ilgili paylaşımları silen AKP'li belediyelere tepki: Kınıyorum, lanetliyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddia ve itiraflarının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden olan Süleyman Özışık, kendisinin de katılımcısı olduğu ‘Yazarlık Okulu’ projesine ilişkin paylaşımları sosyal medya hesabından silen AKP'li belediyelere tepki gösterdi. “Kınıyorum, lanetliyorum” diyen Özışık, "Ben kamuoyunun gözü önünde sosyal medya hesaplarından bu işi paylaştım. Devletine, milletine, bayrağına, ve toprağı sadakatle bağlı olacak 1000 tane genç yazar adayı yetiştirdim" dedi.

Özışık, Sedat Peker’in oğlunun düğüne gönderdiği hediyeyle ilgili olarak da, "Düğüne ve cenazeye gönderilen şeylerinin sergilenmesi, açıklanması, açıklayan kişinin ayıbıdır" diyerek Peker’i eleştirdi.

Odatv’nin ulaştığı Süleyman Özışık, 6-7 belediyede Yazarlık Okulu projesinin gerçekleştiğini belirterek bunun gizli saklı olmadığını, belediyelerin, belediye başkanların ve kendisinin bunu sosyal medya hesaplarından paylaştığını vurguladı. Etkinliklerin mezuniyetlerine bakanların katıldığını, bunların TV ve gazetelerde bunun haber olduğunu kaydeden Özışık, AK Partili belediyelerin ve başkanların tweetleri silmesi, haberleri kaldırması hakkında, “Şunu şöyleyeyim Bir defa hangi belediye hangi belediye Başkanı hangi Belediye çalışanı bunu yaptıysa kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

"O dönemde Veyis Ateş'in hakkında hiçbir iddia yoktu"

Özışık, yapılan tek yazarlık atölyesinin kendisinin katıldığı etkinlik olmadığını söyleyerek, "Yaklaşık 40-50 farklı yazar Akademisi var. Yaklaşık 40-50 tane ayrı gazeteci var. Bunu sağ cenahtan yapanlar da var soldan da var" dedi. Organizasyon firmasının adını bilmediği belirten Özışık, Veyis Ateş'le ilgili ise, "Yazar Akademisi'nde yazar olarak ders vermedi. Aynı belediyeler diksiyon, spikerlik ve Televizyonculuk dersi verilmesini istedi. Veyis Ateş onun için katıldı. O dönemde Veyis Ateş'in hakkında hiçbir iddia yoktu" ifadelerini kullandı.

"Katıldığım bir programa sanırım Ersoy Dede katılmıştı"

“Programa başka hangi gazeteciler katıldı?" sorusuna Özışık "Katıldığım bir programa sanırım Ersoy Dede katılmıştı. Davetli olarak katılmıştı. Onun dışında çok fazla kimseyi hatırlamıyorum” diye ekledi.

“Belediye kendine göre bazı kişileri belirler”

"Ersoy Dede ile ilgili de Sedat Peker iddiaları vardı. Özışık kardeşler olarak sizin için de Sedat Peker iddiaları oldu, Sedat Peker'in de Veyis Ateş'le ilgili iddiaları oldu. Bu bir tesadüf mü?" sorusuna Özışık'ın verdiği yanıt ise şu şekilde:

"Yani Sedat Peker'in bizi oraya ders vermeye gönderdiğini söylemeyeceksin herhalde... Şöyle Ersoy Dede'nin ve Sedat Peker'le ilgili savunduğu tweet'ler olmuş. Ama şunu söyleyeyim. Benim Üsküdar Belediyesi'ninde bu hizmeti verdiğim tarih dün değil. Ben 3 yıl önce bu hizmeti vermişim. Ben Esenyurt Belediyesi'nde 3 - 3.5 yıl önce vermişim. Şimdi o dönemde Sedat Peker hakkında da bir suç duyurusu yok. Bir suç isnadı yok. Sedat Peker'in Ersoy Dede ile ilgili bir iddia var ise ben Ersoy Dede ile birlikte 'biz hadi şu işi yapalım' diyebileceğim bir organizasyon değil bu. Belediye kendine göre bazı kişileri belirler. O kişilere teklif yapar. Kabul eden eder etmeyen etmez. Zannediyorum, hakkına girmiş olmayım Ersoy Dede bir başka yazarın Veyis Ateş olabilir, yoğun programımdan dolayı gelmediği bir hafta 'Belediye ve siz gelir misiniz?' diye teklifte bulunduğu için misafir olarak bir hafta geldi."

Peker'in düğün hediyesi: Detayına girmeyi doğru bulmuyorum

Peker'in çok konuşulan düğün hediyesiyle ilgili Özışık şunları ifade etti:

“Şimdi bu işin çok detayına girmeyi doğru bulmuyorum. Şundan dolayı ben detayına girmiyorum. Yargıya intikal etmiş bir mesele olduğu için detay vermeyeceğim. Ama biz Anadolu kültürü ile yetişmiş insanlarız. Düğüne ve cenazeye gönderilen şeylerinin sergilenmesi, açıklanması, açıklayan kişinin kendi ayıbıdır.

Şimdi ben Sedat Peker hakkında bu bir suç duyurusu bir suç isnadı bir arama kaydı olmadığı bir dönemde benim de bana şunu gönder bunu gönder diye bir talebim olmadığı halde nikâh salonunda gönderdiği bir adamımın karşıma çıkmasıyla bir hediye göndermiş.

O hediyede benim şahsıma gelmemiş. Benim kızıma gelmiş. Şimdi ben bu hediyeyi ne yapacaktım? Yani gönderdiği adama küfür mü edecektim. Defol git buradan mı diyecektim. Ben bir talepte bulunmuş muyum? Bana şöyle bir kolye gönderin. Benim kızıma şöyle bir şey gönderin demiş miyim? Ben gönderdiği hediyenin kapağını açmadan kızım ve damadıma uzatmışım.”

"Onu Hadi Bey'e sorun"

Düğünde Hadi Özışık'ın olup olmadığını ve Hadi Özışık'ın Peker'le eski bir tanışıklığının bulunup bulunmadığı sorusuna ise Süleyman Özışık şunları söyledi:

"Onu Hadi Bey'e sorun. Bakın soyadımız Özışık ama ben Hadi Bey adına, Hadi Bey benim adıma konuşacak yetkiye sahip değil. Ve inanın sizi şerefimle temin ediyorum Ben ilişkilerinin ne boyutta olduğunu da bilmiyorum. Yani çok mu geçmişe dayalı çok mu yakına dayalı bunu bilmiyorum. Hadi Bey de düğündeydi."