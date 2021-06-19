Süleyman Özışık, "Söylediğin rakamların binde birini almadım" demişti, CHP'li Başarır belge paylaştı: Tüm vatandaşlarımız, bu belgelere bakarak hakikati görsün

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CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, belediyelerden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında para aldığını açıkladığı Süleyman Özışık'ın iddiları yalanlaması üzerine söz konusu iddia ile ilgili belgeleri paylaştı. Başarır'ın paylaştığı belgelerde, Özışık'ın ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında belediyelerden binlerce lira para aldığı yer alıyor.

Özışık’ın, 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında program hizmet alımı yaptığını söyleyen Başarır, söz konusu iddiasıyla ilgili belgeleri paylaşarak "’Bu sözde gazeteci, söylemiş olduğum rakamların binde birini almadığını ifade ediyor. Ben, şimdi bu kişinin sadece Gemlik Belediyesi’nden, AKP döneminde almış olduğu paraların belgesini yayınlıyorum. Diğer AKP’li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinden aldıklarını da kendisi yayınlasın. Utanmadan cevap vereceğine, hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın" dedi.

Başarır, "Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır. Mahkeme salonuna ulaşmadan, ben bu şahsa sadece bir belediyeden almış olduğu hizmet alım bedelinin faturasını buradan paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız, binde biri kadar almış mı almamış bu belgelere bakarak hakikati görsün.’’ dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Özışık’ın, 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında program hizmet alımı yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Özışık, atmış olduğu tweet ile Ali Mahir Başarır’ı yalanlayarak ‘… Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim…’ demişti.

Başarır'ın söz konusu iddiasıyla ilgili paylaştığı belgeler şöyle: