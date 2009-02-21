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Yaşam

Süleyman öğretmen aranıyor

Tüm kişisel eşyalarını bırakarak evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Süleyman Aydoğan'a ulaşılmaya çalışılıyor.

21 Şubat 2009 02:00

Üzerindeki tüm kişisel eşyalarını, kimliklerini bırakarak evindan ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Süleyman Aydoğan'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Üzerindeki tüm kimlik,cüzdan,cep telefonu , para vb. herşeyi bırakarak evinden ayrılan ve uzunca bir süredir kendisinden haber alınamayan Süleyman Aydoğan'ın birkaç kez Emirgan, İstinye civarında görüldüğü söylensede bir sonuç çıkmamıştır.

Yakınları, Süleyman öğretmeni gören veya kendisiyle 10 gün içerisinde irtibata geçmiş olanların aşağıdaki irtibat numaralarını kullanarak kendilerine ulaşılmasını istiyor.



 







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