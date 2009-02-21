Süleyman öğretmen aranıyor

Üzerindeki tüm kimlik,cüzdan,cep telefonu , para vb. herşeyi bırakarak evinden ayrılan ve uzunca bir süredir kendisinden haber alınamayan Süleyman Aydoğan'ın birkaç kez Emirgan, İstinye civarında görüldüğü söylensede bir sonuç çıkmamıştır.Yakınları, Süleyman öğretmeni gören veya kendisiyle 10 gün içerisinde irtibata geçmiş olanların aşağıdaki irtibat numaralarını kullanarak kendilerine ulaşılmasını istiyor.