Süleyman Hurma'dan yabancı kuralı açıklaması: Ben kârlı çıkarım ama Türk futbolu zarar görür

Bir dönem Kayserispor'da yaptığı futbolcu satışlarıyla öne çıkan ve şu an Karagümrük'ün Başkanlığını yapan Süleyman Hurma, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. 2009'da Kayserispor'dayken Mehmet Topuz'u 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye satan Süleyman Hurma, 8+3 kuralıyla ilgili uyardı ve "Bu kuraldan iyi kazanımlar elde ederim. Ben bu işten kazançlı çıkarım ama Türk futbolu zarar görür" ifadelerini kullandı.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagümrük Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Hurma, 8+3 yabancı kuralının Türk futboluna zarar getireceğini ifade etti. Hurma öte yandan takımın transfer politikası ve teknik direktör Francesco Farioli'nin performansına ilişkin olarak da görüşlerini dile getirdi.

"Benatia'yı PSG Başkanı aradı"

Benatia transferiyle ilgili konuşan Süleyman Hurma, "Transfer politikamızı tam anlamıyla anlatamadık. Sezon öncesinde iyi futbolcular transfer ettik. Marka değerimizi yükseltecek futbolcuları transfer ettik. Bizi ayakta tutabilecek isimleri kadromuzu dahil ettik. Çünkü ligde zorlu bir yarış var. Her takımın iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Amacımız Fatih Karagümrük'ü dünyaya tanıtmak. Medhi Benatia'yla sözleşme imzaladıktan sonra oyuncumuzu yanımda PSG Başkanı Nasır el-Halifi aradı ve tebrik etti. Genel olarak şu ana kadar yaptıklarımızdan mutluyuz. İnşallah daha da güzel işlere imza atacağız." dedi.

"Gurbetçi transferimizi yabancı kuralı etkiledi"

Gurbetçi futbolcu transferlerinin sebeplerini anlatan Hurma, "Kariyerimde gurbetçi futbolcu transferleri önemli bir yer tutar. Özellikle de yabancı kuralının değişmesinden sonra doğal olarak yerli oyuncu ihtiyacımız oldu. Biz de gurbetçi futbolculara yöneldik." diye konuştu.

"Ben kârlı çıkarım ama Türk futbolu zarar görür"

8+3 yabancı kuralının kendisi için kârlı olacağını söyleyen Hurma, "Kural değişse de fark etmez biz bu piyanoyu çalmayı biliyoruz. Elimizden piyanomuz alınırsa başka bir piyano bulur onu çalarız. Ben bu kuraldan korkmuyorum. Ekonomik olarak da bu işten iyi kazanımlar elde ederim. Daha önce benim bulunduğum kulüpler bu kuraldan iyi kazanımlar elde etmiş ve yerli oyuncuları ederlerden fazla bonservis ücretlerine satmıştır. Ben bu işten kârlı çıkarım fakat Türk futbolu zarar görür." sözlerini sarf etti.

"Yabancı oyuncu kısıtlaması rekabeti azaltacak"

8+3 yabancı kuralını eleştiren Süleyman Hurma, "Bu kural büyük takımlara yarayacaktır. Bu kural Türk futboluna asla hizmet etmez. Futbolcunun iyisi- kötüsü, yaşlısı-genci olur; yerlisi yabancısı olmaz. Eğer biz kendi çocuklarımızı düşünüyorsak Avrupalılar ile rekabet edecek ortamı sağlamamız lazım. Futbolcu yetiştirebilmemiz için 5 temel unsura ihtiyacımız var. İnsan, bilgi, zaman, para ve tesis. Bizde şu anda sadece insan var. Bunların birine sahipken kısıtlama getirmek bence mantıksızlıktır. Yabancı oyuncu kısıtlaması rekabeti azaltacaktır. Büyük kulüpler ile Anadolu takımlarının arasındaki fark artacak. Bulduğumuz iyi yerli oyuncuları alamayacağız. Bulduklarımız oyuncuları da elimizden kaptıracağız.

Sezon öncesi Schalke'den Levent Mercan'ı transfer ettik, Levent 2 ay sonra A Milli Takıma gittiğinde ilk soru 'Büyüklerden hangi takıma gitmek istiyorsun?' olacak, 6 ay sonra ayartılıp büyük takımlara gidecek. Eskiden bu film böyleydi! Son yıllarda Anadolu takımları da rekabet içine girmişti, artık bu olmayacak. Bu kuralın da büyük takımlar tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili karşıt görüşler ifade edilse de büyük takımlar bu konuyla ilgili çok fazla mücadele etmedi. Konuşurken bir iki takım hariç bu kurala karşıydı, ama kullanılan cümlelere baktığımızda birçok kulüp destekledi. Büyük diye tabir edilen takımlar yabancı kısıtlamasıyla ilgili 'Olsa iyi olur, yerli oyuncularımız var' dediler." ifadelerini kullandı