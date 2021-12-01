Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe için Farioli açıklaması

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile ilgili ayrılık dedikoduları artarken, gündeme bir kez daha Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ismi geldi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma konuyla ilgili net konuştu. Hurma'nın "Eğer teklif gelirse engel olmam" dediği Farioli için Fenerbahçe'nin Karagümrük kulübünden görüşmek için izin aldığı bildirildi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

Hurma 15 Eylül 2021'de Radyospor'a yaptığı açıklamada İtalyan teknik adam ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım"

Fenerbahçe görüşmek için izin istedi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılacağı konuşulurken sarı-lacivertlilerin de Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin aldığı iddia edildi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük’ten izin aldı" ifadelerini kullandı.