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Yaşam

AKP'li başkan hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı

İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı AKP Süleyman Dişli'nin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

26 Eylül 2013 22:08

 
İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün önce başkan yardımcısı, meclis ve encümen üyesi 8 kişi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Adapazarı Belediye Başkanı AKPli Süleyman Dişli hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine bir üst mahkeme yakalama kararı çıkarttı.
Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre’nin talimatıyla Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri tarafından üç gün önce gözaltına alınan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, meclis ve encümen üyeleri ile birlikte toplam 8 kişi ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler için yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılma kararına itiraz etmesi sonucu Adapazarı 3. Asliye Ceza Mahkemesi bu akşam saatlerinde Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile birlikte 8 kişi hakkında yeniden yakalama kararı verdi.

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